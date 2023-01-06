Advertisement

لبنان

القصيفي أدان اقتحام المسجد الاقصى: مؤشر خطير يدل الى منحى تصادمي

Lebanon 24
06-01-2023 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1026359-638085983516433476.jpg
Doc-P-1026359-638085983516433476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الانتهاكات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن الصهيوني ايتمار بن غفير، بالتنسيق مع جماعات المستوطنين.
 
وقال: "إن اقتحام المسجد الأقصى يؤكد الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني الذي انشئ عنوة على أرض فلسطين العربية التي تميزت عبر التاريخ بتنوعها الديني، وتآخي الديانات السماوية. وما نشهده اليوم هو فصل متقدم على طريق تهويد القدس من خلال الاعتداء المتواصل على مقدساتها المسيحية والإسلامية بذرائع تاريخية واهية ومحرفة. فالقدس هي كنيسة القيامة والمسجد الاقصى، وهي المدينة المسكونية التي تحتضن الديانات السماوية ومعالمها، وتشهد حوارا دائما لاتباعها، يعكس تعايش الحضارات وتفاعلها. وأن ما يقوم به الصهاينة بموافقة بنيامين نتنياهو ودعمه، هو مؤشر خطير يدل إلى منحى تصادمي ستمتد شراراته إلى المنطقة باسرها، لأن ما قام به بن غفير مدان من المسيحيين والمسلمين قاطبة، ولن يمر بسلام لأنه سيكون منطلقا لانتفاضة جديدة اكثر بأسا وشدة من الانتفاضات السابقة". 
Advertisement
 
واضاف: "إن ما يحصل في المسجد الأقصى،  وما رافقه وتلاه وسبقه من جرائم بشعة ضد الشباب الفلسطيني الذي يدفع ثمن ثباته من دمه، يجب ألا يمر مرور الكرام، وأن يكون الرد عليه بتصعيد المقاومة في الداخل في كل زاوية من زوايا فلسطين المحتلة. على أن المواقف العربية الشاجبة لاقتحام الاقصى، يجب أن تترجم عمليا، مزيدا من العمل المشترك، والتشدد ضد الاجرام الصهيوني المتمادي، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على ارضهم، وعودة اللاجئين منهم اليها، ورفض كل محاولة لانهاء القضية الفلسطينية من خلال وعود كمونية، ومشروعات سلام خادعة". 
 
ودعا  الاعلام العربي والدولي إلى "التصدي لهذا التوجه الصهيوني وفضح ما يقوم به من انتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يسقطون على ارضهم برصاص جنود الاحتلال، واستباحة مقدساتهم، ولا ننسى الاغتيالات والاعدامات التي طاولت الصحافيين وآخرهم شيرين ابو عاقله التي استشهدت قنصا برصاص هؤلاء الجنود".
 
وختم القصيفي: "لن تنتهي قضية فلسطين، طالما هناك صوت فلسطيني واحد ينطق بحقه في تقرير مصيره، فكيف بشعب حي يرفض أن ينكس رايته، ويستسلم لجلاديه؟"
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-06
04:00 | 2023-01-06
05:43 | 2023-01-06
05:15 | 2023-01-06
05:04 | 2023-01-06
04:59 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website