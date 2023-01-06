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لبنان

الجيش السوري يعزز وجوده الحدودي شمالا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 04:15
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علم ان الجيش السوري عزز تواجد قواته على الحدود الشمالية مع عكار  وذلك لضبط عمليات تهريب البشر من سوريا الى لبنان في إطار تهريبهم بطريقة غير شرعية الى أوروبا
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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