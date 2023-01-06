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لبنان

لا رواتب بانتظار مَنْ سيوقّع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 04:45
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لم يتقاض موظفو إحدى المؤسسات العامة رواتبهم بسبب انتقال الموازنة الملحقة لها الى وزارة المالية حيث يتم البحث عن الآلية المناسبة للجهة التي يتوجب عليها التوقيع .
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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