لا رواتب بانتظار مَنْ سيوقّع

لم يتقاض موظفو إحدى المؤسسات العامة رواتبهم بسبب انتقال الموازنة الملحقة لها الى وزارة المالية حيث يتم البحث عن الآلية المناسبة للجهة التي يتوجب عليها التوقيع .

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