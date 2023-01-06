في دير ميماس... انقلاب آلية تابعة "لليونيفل"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض آلية تابعة للكتيبة الفرنسية في "قوات اليونيفل" في الجنوب، تحمل الرقم "14380"، لحادث انقلاب في بلدة "دير ميماس.

ووفقا للمعلومات، اقتصرت الاضرار على الماديات ولم يتم تسجيل اي اصابات.