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لبنان

المغنية تدخل القفص

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 05:15
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تتحضر ممثلة ومغنية شابة وابنة مطرب معروف للدخول الى القفص الزوجي في شهر ايار المقبل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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