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لبنان

نفّذت أكثر من 100 عملية سرقة بين جبل لبنان وبيروت... إليكم ما حلّ بهذه العصابة!

Lebanon 24
06-01-2023 | 04:17
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 صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة الدراجات الآليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، توافرت معلومات للشّعبة عن قيام عصابة مؤلّفة من عدّة أشخاص يقومون بتنفيذ عمليات سرقة الدراجات في العديد من المناطق.
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على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات جميع أفراد العصابة، وهم:

ص. ز. (من مواليد عام 2006، سوري)
ع. ص. (من مواليد عام 2006، سوري)
م. س. (من مواليد عام 2006، سوري)
م. ش. (من مواليد عام 2003، سوري)
بتاريخ 27-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة في مناطق بعلشميه ورويسات صوفر وبحمدون، تمكّنت في خلالها من توقيف المذكورين، وضبطت، مع الموقوف الأخير، دراجة آلية نوع “V 150” من دون تسجيل.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم يُشكّلون عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة، وأنّهم نفّذوا أكثر من /100/ عملية سرقة دراجة من مناطق عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، وبيروت، مستخدمين دراجة من نوع بارت، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية وألواح ألمنيوم.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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