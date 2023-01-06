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لبنان

هل غادرت السفيرة الأميركيّة بيروت؟ السفارة توضح وتكشف

Lebanon 24
06-01-2023 | 06:12
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أوضحت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بيروت جوليا غروبلاكر موضوع ترشيح السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا لتكون ممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة.
 
وشكرت غروبلاكر "الرسائل الطيبة التي أرسلها العديد في الأيام القليلة الماضية"، وقالت: "تفخر السفارة في بيروت بترشيح الرئيس بايدن للسفيرة شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان".
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واضافت: "تتطلع السفيرة إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد.وكما تقول السفيرة دائما، نحن في هذا التحدي معا".

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