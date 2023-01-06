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لبنان

عون بحث الأوضاع العامة مع رحمة

Lebanon 24
06-01-2023 | 06:26
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استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته بالرابية، النائب السابق المحامي اميل رحمه، وكان عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. (الوكالة الوطنية)
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