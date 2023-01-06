عون بحث الأوضاع العامة مع رحمة

استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته بالرابية، النائب السابق المحامي اميل رحمه، وكان عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. (الوكالة الوطنية)

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