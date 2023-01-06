بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على طريق عام المعشوق - البرج الشمالي في صور.

وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني اللبناني - مركز صور على نقل الجرحى الى مستشفى اللبناني الايطالي.