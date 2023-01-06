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لبنان

بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات!

Lebanon 24
06-01-2023 | 06:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على طريق عام المعشوق - البرج الشمالي في صور.
 
 
وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني اللبناني - مركز صور على نقل الجرحى الى مستشفى اللبناني الايطالي.
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