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لبنان
بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات!
Lebanon 24
06-01-2023
|
06:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع جرحى في حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على طريق عام المعشوق - البرج الشمالي في صور.
وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني اللبناني - مركز صور على نقل الجرحى الى مستشفى اللبناني الايطالي.
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