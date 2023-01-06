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لبنان

بعد إشكالٍ بينه وبين القوى الأمنيّة.. ماذا حلَّ بأحد المُحامين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2023 | 07:07
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علم "لبنان24" أنّ القوى الأمنيّة أخلت سبيل المحامي رمزي غراوي بعد توقيفه منذ ليل أمس في مفرزة الضاحية القضائيّة، وذلك عقب اشكالٍ بينه وبين العناصر الأمنيّة هناك.
وقالت مصادر قضائية لـ"لبنان24" إنّ "غراوي زار المفرزة من أجل متابعة ملف موكل له هناك، فحصل تلاسنٌ مع القوى الأمنية تطوّر إلى صراخ"، وأضافت: "الإشكال حصل بسبب تفاصيل تتعلق بمحضر تحقيق وقد تخلله شتائم بين الطرفين".
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وبحسب المصادر، فإنَّ جهات عديدة دخلت على خطّ الإشكال لتطويقه وإنهائه لاسيما من قبل أحد المسؤولين الأمنيين، الأمر الذي أفضى إلى مصالحة بين غراوي والقوى الأمنيّة. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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