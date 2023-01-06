اجتماع أهالي البيرة لوضع حد للمجزرة البيئية وقطع الأشجار المعمرة

عقد اجتماع في قاعة مسجد البيرة الكبير بدعوة من البلدية، في حضور فاعليات ووجهاء ومشايخ وأهالي ومخاتير ورئيس واعضاء البلدية، للتباحث في تداعيات الاعتداءات على محمية السنديان في جبل البيرة.



Advertisement وقرر المجتمعون التوقيع على عريضة ترفع الغطاء عن المتورطين الذين يرتكبون المجزرة البيئية، من خلال قطع الاشجار المعمرة من اجل جني الاموال. وقرر المجتمعون التوقيع على عريضة ترفع الغطاء عن المتورطين الذين يرتكبون المجزرة البيئية، من خلال قطع الاشجار المعمرة من اجل جني الاموال.

وقرروا تقديم العريضة المذكورة الى النيابة العامة الاستئنافية والمدعي العام البيئي في الشمال، وتشكيل لجنة للمتابعة مع الاجهزة الامنية والمسؤولين المعنيين لوقف المجزرة فورا وتوقيف المتورطين وانزال اشد العقوبات بحقهم.



وشدد المجتمعون على "ضرورة اغلاق الطرق المؤدية الى داخل الجبل، في محاولة لمنع الدخول والخروج لجميع الاليات التي تدخل المحمية لنقل الحطب كذلك منع الزوار والصيادين موقتا لحين وقف هذه الاعمال البربرية بحق المحمية والاشجار الحرجية والمثمرة".



كما توجهوا بنداء الى وزراء البيئة والعدل والزراعة والداخلية والدفاع، للايعاز للجهات المعنية في وزاراتهم مؤازرة بلدية البيرة واللجنة المنبثقة عن هذا الاجتماع حتى تحقيق مندرجات هذا اللقاء الذي تداعت جميع عائلات البلدة والمقيمين فيها. (الوكالة الوطنية)