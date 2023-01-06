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لبنان

محتجون سوريون يحرقون الإطارات أمام ثكنة للجيش... ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2023 | 07:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الشبان السوريين أحرقوا إطارات أمام ثكنة للجيش، في محلة جسر قمار في منطقة وادي خالد الحدودية، إحتجاجاً على القرار الصادر عن قيادة الجيش القاضي بتسليم السوريين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية أو الذين يتم توقيفهم عند حواجز الجيش في المناطق الحدودية الشمالية من دون أوراق قانونية الى الجيش السوري عند الحدود.
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