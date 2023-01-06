Advertisement

لبنان

"مياه بيروت وجبل لبنان" تأسف لانقطاع المياه بسبب الكهرباء

Lebanon 24
06-01-2023 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1026448-638086176845692186.jpg
Doc-P-1026448-638086176845692186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:
 
"يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تعلم المشتركين، باستمرار الإنقطاع التام للتيار الكهربائي منذ منتصف ليل الأربعاء الماضي عن محطاتها الرئيسية التي تحتاج للتيار لضخ المياه، وهي محطات الضبية وجعيتا ومجمع آبار الدامور والناعمة والمشرف، ما ينعكس تلقائيًا إنقطاعًا للتغذية بالمياه عن مناطق المتن العالي والساحلي وبرج حمود والأشرفية وبرج أبي حيدر وتلة الخياط".
Advertisement
وأكدت المؤسسة في بيانها أنها "تعمل على الإستعانة بالمولدات، إلا أن هذا الأمر لا يغطي الحاجة المطلوبة إلا بشكل جزئي فقط، إذ إن كلفة تشغيل المولدات لساعات طويلة، وكما هو معلوم، باهظة جدا ولا قدرة لمؤسسة بيروت وجبل لبنان على تحمل أعبائها التي تفوق ميزانيتها".
واعتذرت المؤسسة من المشتركين لتكرار المعاناة الخارجة عن إرادتها خصوصًا أن الظروف المالية من جهة والصحية المرتبطة بوبائي كورونا والكوليرا من جهة ثانية تثقل على كاهلهم فيضطرون إلى صرف جزء من مداخيلهم الضئيلة لشراء مياه غالبًا ما تكون غير معقّمة.
كما وناشدت المسؤولين المعنيين وضع مصلحة الناس فوق كل الإعتبارات، والعمل على إرساء حلول دائمة لمحطات الضخ بما يضمن عدم توقف عملها ويؤمن حق المواطن الطبيعي والأساسي بالمياه النظيفة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2023-01-06
14:29 | 2023-01-06
14:01 | 2023-01-06
14:00 | 2023-01-06
13:35 | 2023-01-06
13:21 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website