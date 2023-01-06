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لبنان

اجتماع في بلدية صيدا لعرض مشكلة مواقف الفانات

Lebanon 24
06-01-2023 | 09:02
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زار رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس يرافقه ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وعدد من النقباء، بلدية صيدا حيث عقد اجتماع حضره  رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب عبد اللطيف درياني وامين سر نقابة سائقي الجنوب ابراهيم بخاري ورئيس لجنة ادارة الكوارث في بلدية صيدا مصطفى حجازي ومستشار النائبة السابقة بهية الحريري امين الحريري وعضوا البلدية بدر الدين الحزام وزياد الحلواني.
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وبحث المجتمعون مشكلة مواقف الفانات في صيدا، وسبل معالجتها في اقرب وقت. (الوكالة الوطنية)
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