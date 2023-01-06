ياسين ورعد وقبيسي تفقدوا أشغال مشروع صيانة وتأهيل منشآت نبع الطاسة

تفقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، يرافقه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ومحافظ النبطية حسن فقيه، أشغال مشروع صيانة وتأهيل منشآت نبع الطاسة.

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وكان في استقبالهم المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، ممثل اليونيسف حسين فقيه، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة، ورؤساء بلديات كفرملكي، حومين الفوقا، جرجوع، صربا وعين قانا وعدد من فعاليات القرى والبلدات المستفيدة من المشروع.

وشملت الجولة المنشأة والنبع وكافة مباني المشروع ومرافقه التي تم تأهيلها وتطويرها وصيانة معداتها وتجهيزاتها، وكل المرافق التي لا يزال العمل مستمرا لتأهيلها وتحسين كفاءتها وزيادة كميات المياه التي يمكن الاستفادة منها لتغذية القرى والبلدات المستفيدة.



وأثنى الحضور على "أهمية المشروع في هذه الظروف وفي ظل أزمة الكهرباء المستفحلة وغلاء المحروقات وعدم توافر الطاقة الشمسية لتشغيل آبار البلدات ومضخاتها ولما يوفره من إمكانية الاستفادة من فائض المياه لتأمين التغذية للمواطنين في فصل الشتاء". (الوكالة الوطنية)