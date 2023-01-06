إشكال بين عائلتين في طرابلس!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، في محلة باب الحديد - سوق النحاسين في طرابلس.

وقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما انتشر الجيش لاحقاً، وعاد الهدوء إلى المنطقة. Advertisement







