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لبنان
إشكال بين عائلتين في طرابلس!
Lebanon 24
06-01-2023
|
09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، في محلة باب الحديد - سوق النحاسين في طرابلس.
وقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما
انتشر الجيش لاحقاً، وعاد الهدوء إلى المنطقة.
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