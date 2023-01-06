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لبنان

إشكال بين عائلتين في طرابلس!

Lebanon 24
06-01-2023 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، في محلة باب الحديد - سوق النحاسين في طرابلس.
 
وقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما انتشر الجيش لاحقاً، وعاد الهدوء إلى المنطقة.
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إشكال

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