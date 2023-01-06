وزير البيئة: نسعى لتجهيز معامل فرز نفايات بالطاقة الشمسية

غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر "تويتر" قائلا: "نتعاون مع مفوضية اللاجئين في لبنان لتجهيز طاقة شمسية ومعدات أساسية للمنشآت الحيوية مثل معامل فرز النفايات ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومنها أخيرا تطوير "البيوفلتر" وتجهيزه في معمل فرز النفايات الصلبة في جب جنين في البقاع الغربي".

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