اسامة سعد استقبل عبدالله ورئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب

استقبل الأمين العام للتتظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، رئيس الاتحاد الوطني لنقايات العمال والمستخدمين السيد كاسترو عبدالله على رأس وفد من الاتحاد والنقابات.

وتناول المجتمعون خلال اللقاء، الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون، لا سيما العمال وأصحاب الدخل المحدود، بسبب الانهيارات الكبرى في البلد على الصعيد الاقتصادي والمالي وتأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية، معتبرين ان سبب ذلك يعود الى الفساد والنهب وسياسات الافقار والتجويع للبنانيين من قبل الطبقة السياسية الحاكمة.

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وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق من أجل التحرك من قبل الهيئات والقوى الوطنية والشبابية والطالبية والنسائية والعمال والموظفين دفاعا عن الحقوق، ومن أجل استعادة الأموال المنهوبة ومواجهة السلطة الفاسدة.

كما واستنكروا التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وطالبوا مجلس النواب والكتل النيابية بانتخاب رئيس باسرع وقت يساهم في معالجة الأزمات ووضع لبنان على سكة المعالجة.

واستقبل أسامة سعد أيضاً رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب، رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج وذلك لمناسبة تسلمها لمهامها في المصلحة.

وخلال اللقاء، طالب سعد وزارة الاقتصاد القيام بدورها لجهة منع الاحتكار والرقابة على الاسعار، ومن ضمنها تسعيرة المولدات التي تعتبر من الضرورات والأساسيات في معيشة المواطن.

كما تمنى سعد لحدرج التوفيق والنجاح في عملها ، مؤكدا على التعاون في مختلف القضايا التي تهم المواطن.

كذلك التقى سعد وفدا ناصريا ضم: نائب رئيس "حزب الاتحاد" أحمد مرعي، عضو الهيئة القيادية في "المرابطون" احمد قليلات، فؤاد بكداش ممثلا "الاتحاد الاشتراكي العربي- التنظيم الناصري"، وذلك بحضور عضو الأمانة السياسية في "التنظيم الشعبي الناصري" مصباح الزين.



وتناول المجتمعون الأوضاع والمستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، بخاصة الاوضاع المعيشية في لبنان في ظل الانهيار المالي والاقتصادي في البلد.