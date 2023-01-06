بشأن ملف المرفأ.. هذا ما تلقاه القاضي طارق البيطار مؤخراً

ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الجمعة، أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى سُهيل عبّود أحالَ إلى المُحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ملفات عددٍ من الموقوفين في القضية المذكورة من أجل المراجعة.

Advertisement