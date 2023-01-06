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لبنان

3 أشقاء غادروا منزل والدهم منذ حوالي الشهرين ولم يعودوا.. هل من يعرف عنهم شيئا؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 13:21
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القُصّر المفقودين:

-  الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني)
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- كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني)

- دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني)

الذّين غادروا منزل والدهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالي شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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