بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 44250 و44350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 44100 و44300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.