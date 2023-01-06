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لبنان
حادثٌ مروّع في رياق.. شاهدوا كيف انقلب "توك توك" على الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
06-01-2023
|
14:01
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة وقوع حادث سير بين سيارة و "توك توك" عند مفرق مستشفى رياق العام.
وبحسب الفيديو، فقد أدى الحادث إلى انقلاب "التوك توك" مرات عديدة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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