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لبنان

حادثٌ مروّع في رياق.. شاهدوا كيف انقلب "توك توك" على الطريق! (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2023 | 14:01
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة وقوع حادث سير بين سيارة و "توك توك" عند مفرق مستشفى رياق العام.
 
وبحسب الفيديو، فقد أدى الحادث إلى انقلاب "التوك توك" مرات عديدة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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