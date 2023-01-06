داخل محطات محروقات بقاعيّة.. إليكم ما فعله مجهولون (فيديو)

أقدم مجهولون على سرقة صناديق التبرّعات من أمام محطة محروقات في بلدة علي النهري - البقاع.

ووثقت كاميرات المراقبة عملية السرقة التي حصلت منتصف ليل الخميس - الجمعة، وقد فرّ المتورطون إلى جهة مجهولة.