Advertisement

لبنان

داخل محطات محروقات بقاعيّة.. إليكم ما فعله مجهولون (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2023 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1026520-638086411402122532.PNG
Doc-P-1026520-638086411402122532.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون على سرقة صناديق التبرّعات من أمام محطة محروقات في بلدة علي النهري - البقاع.
 
ووثقت كاميرات المراقبة عملية السرقة التي حصلت منتصف ليل الخميس - الجمعة، وقد فرّ المتورطون إلى جهة مجهولة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني للبنان 24: مكتب معلومات البقاع الغربي - شعبة جب جنين أوقف ٧ من الفارين من سجن جب جنين
lebanon 24
07/01/2023 01:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجدداً.. لا إصابات جديدة بـ"الكوليرا" في لبنان اليوم
lebanon 24
07/01/2023 01:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"غشّ الذهب" ينتعش في 4 دول عربيّة.. هل لبنان من بينها؟
lebanon 24
07/01/2023 01:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي في حفل تكريم مفتيي طرابلس وعكار: نحن دُعاة حوار دائم بين اللبنانيين
lebanon 24
07/01/2023 01:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-01-06
16:49 | 2023-01-06
16:47 | 2023-01-06
16:10 | 2023-01-06
16:00 | 2023-01-06
15:56 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website