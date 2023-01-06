إخماد حريق اندلع داخل موقف مبنى سكني في صور

تمكّنت عناصر من الدفاع المدني في صور من إخماد النيران التي نشبت في سيارة مركونة داخل موقف مبنى سكني في منطقة الحوش شرق مدينة صور.

وبحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، فإنّ الأضرار اقتصرت على الماديات.