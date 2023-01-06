في المطار.. هذا ما حصل بين "دركي" وسائق وزير سابق

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غرّد الوزير السابق فادي عبود عبر حسابهِ على "تويتر" قائلاً: "في 22/12/22 غادرت من مطار بيروت وأخبرناكم عن الطابور على مكنات الـ X-ray وعن العذاب والنطرة. اليوم سأخبركم وبرغم كل مصائبنا نسى سائقي كيسا من الـ duty free على الـ trolley انتبهنا.. بعد مرور أكثر من ساعتين عاد الى المطار، سلمه الدركي الكيس كاملا مع ابتسامة".وختم تغريدته قائلاً: "نعم هذا في مطار بيروت الشرف بعدو عنا".