الصّدمة كبيرة.. هكذا نعى فنانون وديع وسوف نجل "سلطان الطرب"

اهتزّت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فنانين وإعلاميين بخبر وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام.

وعبر حسابها على "تويتر"، غرّدت الفنانة إليسا قائلة: "الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

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بدورها، قالت الفنانة كارول سماحة: "مش قادرة صدق!!! شو هالخبر الحزين!!!! وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب... الله يصبر إمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك".

أما الإعلامي نيشان الذي أعلن خبر وفاة وسوف عبر قناة "الجديد"، قال عبر "تويتر": "الله يصبّر قلب ابو وديع… ارحم يا رب".

من جهتها، غرّدت الإعلاميّة رابعة الزيّات، فغرّدت قائلة: "كتير قاسي هالخبر ما في كلام غير الصلوات إن الله يصبّر قلبك يا أبو وديع وقلب إم وديع جورج وسوف".

كذلك، قالت الفنانة نجوى كرم عبر "تويتر": "الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع".