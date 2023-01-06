Advertisement

لبنان

الصّدمة كبيرة.. هكذا نعى فنانون وديع وسوف نجل "سلطان الطرب"

Lebanon 24
06-01-2023 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1026527-638086456250331982.jpg
Doc-P-1026527-638086456250331982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اهتزّت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فنانين وإعلاميين بخبر وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام.
وعبر حسابها على "تويتر"، غرّدت الفنانة إليسا قائلة: "الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".
Advertisement
بدورها، قالت الفنانة كارول سماحة: "مش قادرة صدق!!! شو هالخبر الحزين!!!! وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب... الله يصبر إمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك".
أما الإعلامي نيشان الذي أعلن خبر وفاة وسوف عبر قناة "الجديد"، قال عبر "تويتر": "الله يصبّر قلب ابو وديع… ارحم يا رب".
 
من جهتها، غرّدت الإعلاميّة رابعة الزيّات، فغرّدت قائلة: "كتير قاسي هالخبر ما في كلام غير الصلوات إن الله يصبّر قلبك يا أبو وديع وقلب إم وديع جورج وسوف".
كذلك، قالت الفنانة نجوى كرم عبر "تويتر": "الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع".
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-01-06
16:49 | 2023-01-06
16:10 | 2023-01-06
16:00 | 2023-01-06
15:56 | 2023-01-06
15:34 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website