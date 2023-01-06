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لبنان

مُجدداً.. لا إصابات جديدة بـ"الكوليرا" في لبنان اليوم

Lebanon 24
06-01-2023 | 16:49
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، "عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء الكوليرا في لبنان"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات المثبتة استقرّ عند 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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