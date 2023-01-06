Advertisement

لبنان

جورج وسوف ينُقل الى المستشفى بعد تلقّيه نبأ وفاة ابنه!

Lebanon 24
06-01-2023 | 18:03
A-
A+
Doc-P-1026534-638086504130146500.jpg
Doc-P-1026534-638086504130146500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار موقع "الفن" الى أنَّ حالة الفنان جورج وسوف صعبة وقد نقل إلى الطوارئ بعد معرفته بنبأ الوفاة بسبب نوبة أعصاب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصّدمة كبيرة.. هكذا نعى فنانون وديع وسوف نجل "سلطان الطرب"
lebanon 24
07/01/2023 03:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة بلوغر شهيرة بعد صراع طويل مع سرطان نادر (صور)
lebanon 24
07/01/2023 03:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة رائد فضاء أبولو 7 عن عمر يناهز 90 عاما
lebanon 24
07/01/2023 03:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم كرة القدم الإيطالية يرحل.. وفاة جيانلوكا فيالي بعد صراعٍ مع السرطان!
lebanon 24
07/01/2023 03:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

وديع وسوف

وفاة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-01-06
16:49 | 2023-01-06
16:47 | 2023-01-06
16:10 | 2023-01-06
16:00 | 2023-01-06
15:56 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website