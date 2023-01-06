ملف انفجار 4 آب يتحرّك في لندن

في جديد ملف انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أعلن مكتبُ الإدّعاء الخاص بها في نقابة المُحامين ببيروت في بيانٍ، أنّه "في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا (High Court of Justice-London) ضدّ الشّركة الإنكليزيّة SAVARO Ltd، في شأن مسؤوليّتها المدنية عن الإنفجار، استحصلَ المكتبُ من سجلّ التّجارة (Companies House) على قرارٍ جديدٍ لتمديد تعليق عمليّة تصفية هذه الشّركة (لغاية حزيران 2023) الّتي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليّتها بطلب شطبها من سجل التّجارة قبل أن يتدخّل مكتبُ الادّعاء بالتصدّي، مع محامين آخرين، لهذه المُحاولة لدى سجل التجارة؛ ومن ثمّ قام مكتب الإدعاء بمقاضاة الشّركة مدنيّاً أمام المحكمة الإنكليزيّة.

وصرّح المحاميان كميل أبو سليمان ونصري دياب بأنّ "المحاكمةَ تسري بوتيرةٍ متسارعةٍ، وقد انعقدت جلستان، آخرهما في تشرين الثاني 2022، وصدر عددٌ من القرارات الإعداديّة المهمّة الّتي صبّت لصالحِ الضّحايا والّتي سيتمُّ الإفصاحُ عنها لاحقاً"، وهما يأملان في "أن يتمّ، لأوّل مرّة منذ حصول الانفجار، تحديد هويّة أحد الأطراف قضائيّاً (والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعّب)، ما يُشكّل خطوةً مهمّةً على درب الحقيقة الطويل".