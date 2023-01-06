المنجّمون وساحة النجمة

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كتب الوزير السابق جوزيف الهاشم في "الجمهورية": يقول إبن خلدون: «عندما تنهار الدول يكثر المنجّمون».والمنجمّون الذين كثروا عندنا يقولون: إنّ الفراغ الرئاسي قد يطول بعد ولاية الرئيس ميشال عـون كمثل ما كان قبلها، يعني أنَّ الوراء يمشي إلى الوراء، وأنّ ساحة النجمة»، أكثر ما تتأثر «بدستور» المنجّمين حتى ولو كذبوا، فإذا النواب يقترعون لرئيس مجهول وطربوشٍ فارغٍ بلا رأس، ويتصادم بينهم السجال حول مواصفات الرئيس.ما رأيكم، لو أنّ المجلس النيابي يحدّد مواصفات الرئيس في منشور يُلصَقُ على باب المجلس، على غرار ذلك الفرنسي الذي كتبَ على باب متجرهِ: «كاتبٌ عمومي: ينظمِّ الحسابات، يترجمُ اللغات، ويبيع البطاطا المقليّة..».بيضـة القبّـانرئيس «التيار الوطني الحـر» النائب جبران باسيل: مالئ الدنيا وشاغل الناس، وسيـّد الرشاقة في سياسة المعاكسة.في السنة الجديدة يطرح وعـداً جديداً، يفتح أبواب الإنفتاح على كـلِّ الذين ناصَبهُمْ العداء، على الخصوم قبل الحلفاء.يفتّش عن رئيس ثالث لإقصاء سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عـون، يتمرّد على المردَة، ويرفض خلافة عـون لعـون، ينافس وليد جنبلاط على بيضة القبّان، والقبان لا يحمل بيضتين، وليس من الممكن أن تتحوّل كـلُّ بيضةٍ إلى ديـك.