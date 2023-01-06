من واشنطن إلى الدوحة: إهتمام بالجيش لحفظ الاستقرار

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": وفي المعلومات أنّ زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قطر تكللت بالنجاح، وقد ظهر حرص قطري واهتمام بالإستثمار في المجال الأمني عبر دعم الجيش ، خصوصاً أنّ قطر بادرت إلى تقديم هبة مالية توزّع دفعاتها على شكل 100 دولار لكل عسكري على أن تتبعها الهبة الأميركية.وفي تدقيق للإهتمام القطري، يظهر أنّ الدوحة تفكّر جدياً بالإستثمار الإقتصادي في لبنان، ويفترض أن تدخل مجال الطاقة من خلال التنقيب عن النفط والغاز، وتفكّر جدياً بالدخول في سوق المصارف وشراء مصارف متعثرة، إضافة إلى دراستها لمجالات الإستثمار المتاحة. ومن أجل تأمين بيئة حاضنة للإستثمار، فإنّ الشرط الأول هو توفير الأمن والإستقرار، لذلك فإنّ قطر وبكلمة سرّ أميركية تقدّم إحتياجات أساسية لصمود الجيش اللبناني. إذاً، لا يأتي الإهتمام القطري بلبنان منفصلاً عن مسار دولي، وقد ظهر هذا الأمر جلياً من خلال توقيع إتفاق التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني من أجل استكمال بناء أفواج الحدود البرية الأربعة والتي تنتشر على طول السلسلة الشرقية وعلى الحدود الشمالية في عكار.ومن جهة ثانية، فإنّ الفرنسيين والاوروبيين مستمرون بتقديم العون إلى الجيش اللبناني، وتمثّل هذا الأمر بتوقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العملانية والعمليات البحرية والتدريب.وإذا كان لهذا الدعم شقًّ يهدف إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، فإنّ الأوروبي متخوف من أن أي إنفلات امني في لبنان سيضع أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري في مراكب ليعبروا المتوسط إلى اوروبا، لذلك فإنهم من أكثر الدول التي تريد دعم الجيش ويهمها الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.بات واضحاً أنّ القرار الأميركي بشأن الحفاظ على الجيش كبير ولا يتأثر بأي إدارة أو رئيس أميركي، فهذا القرار إستراتيجي، وغير مرتبط بهوية الضابط القائد الموجود على رأس المؤسسة العسكرية أو من يرأس الجمهورية، على رغم وجود قبول ورضى إقليمي ودولي عن العماد جوزاف عون كرئيس للجمهورية، وهذا أمر لا ينكره أحد في الداخل والخارج.