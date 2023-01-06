بالتفاصيل.. هذا موعد جنازة وديع جورج وسوف (صورة)

أعلن الحساب الرسمي للفنان جورج وسوف موعد جنازة ابنه الراحل وديع وذلك بعدما غيبه الموت مساء أمس الجمعة، إثر أزمة صحية تعرّض لها بعد إجرائه عملية تكميم المعدة.

وستُقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر الأحد 8 الحالي في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس؛ كفرون ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة".

أما التعازي فستقام اليوم السبت في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) من الساعة 12 ظهرا ولغاية السادسة مساء، وبعد الدفن يوم الأحد المقبل في صالون كنيسة مار الياس، كفرون، لغاية الساعة السابعة مساء، والأمر ذاته بالنسبة ليومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 المقبلين.

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ويوم السبت 14 كانون الثاني في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)الأشرفية ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الساعة السادسة مساء.

وجاء خبر وفاة وديع بعد ساعات من إعلان العائلة نقله إلى أحد مستشفيات بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

يُشار إلى أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.