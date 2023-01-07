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لبنان

"هيدا دمعة عيني".. فيديو يدمي القلب لجورج وسوف يتحدث فيه عن نجله الراحل

Lebanon 24
07-01-2023 | 01:07
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان جورج وسوف يتحدث فيه عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة.

 

وقال جورج وسوف في اللقاء: "هيدا حبيب القلب من جوة، أنا مسميه على التلفون jesus وودي، هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".

 

 
 

مضاعفات تكميم المعدة

وفجع "سلطان الطرب"، ليل الجمعة ـ السبت بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة في المعدة.

 

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة عن نقل الشاب إلى مستشفى مار يوسف في بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

 

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته. (العربية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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