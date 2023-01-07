جورج فارس يعلن من بكركي ترشحه لرئاسة الجمهورية

زار رجل الأعمال اللبناني- الأميركي جورج فارس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي.

وخلال اللقاء، عرض فارس رؤيته لسبل حل الأزمة في لبنان، معلنا أنه قرر الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. (الوكالة الوطنية)