Advertisement

لبنان

جورج فارس يعلن من بكركي ترشحه لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
07-01-2023 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1026595-638086785114106513.jpg
Doc-P-1026595-638086785114106513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار رجل الأعمال اللبناني- الأميركي جورج فارس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي.
 
 
وخلال اللقاء، عرض فارس رؤيته لسبل حل الأزمة في لبنان، معلنا أنه قرر الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد "حزب الله" في بكركي.. رمزية "الشكل" تغلب "المضمون"!
lebanon 24
07/01/2023 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بين بكركي و"حزب الله"... الخلافات أكبر من لقاء المعايدة
lebanon 24
07/01/2023 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق بين بري وبكركي رئاسياً وحكومياً
lebanon 24
07/01/2023 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وقائع من زيارة حزب الله لبكركي
lebanon 24
07/01/2023 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24

بكركي

رئاسة الجمهورية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-01-07
04:30 | 2023-01-07
05:00 | 2023-01-07
06:11 | 2023-01-07
06:04 | 2023-01-07
07:22 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website