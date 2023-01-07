بعد تعميم قوى الأمن صورتهم.. والدة الياس وكارلوس ودانيال تخرج عن صمتها ما مصير الأولاد؟

بعدما عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة بلاغاً عن فقدان الأطفال الياس، كارلوس ودانيال عبد الأمير برجي، خرجت أم الأطفال الثلاثة عن صمتها متهمةً الأب بالكذب وأن الأطفال بحوزتها منذ أكثر من شهرين بعلمه، مشيرة إلى ان المسألة عائلية.

وطالبت الأم بتسجيل صوتي اطلع عليه "لبنان 24" بحذف صورة أولادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى انها أبلغت القضاء والقوى الأمنية بالحقيقة.

وكانت قوى الأمن الدّاخلي عممت بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القُصّر المفقودين:

- الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني) كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني) دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني) الذّين غادروا منزل ذويهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالي شهرين ولم يعودوا، وطلبت ممن لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي.