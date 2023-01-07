استعدوا للعواصف والمنخفضات.. سيناريو شتاء 2022 في لبنان سيتكرر!؟

أفادت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" عبر فيسبوك ان ما يحدث الآن من تأخر للعواصف الثلجية والمنخفضات القطبية هو هدوء فقط قبل دخول لبنان في عز الشتاء القطبي.

وتابعت الصفحة: "استعدوا للعواصف الثلجية والمنخفضات القطبية والبرودة القارسة بعد 10 كانون الثاني"، مشيرة إلى ان سيناريو شتاء 2022 سيتكرر.

إلى ذلك يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر يستمر حتى ظهر اليوم السبت حيث يستقر بشكل نسبي ومن ثم يتأثر اعتبارا من بعد ظهر الاثنين بمنخفض جوي آخر متمركز بين ليبيا ومصر ويكون متوسط الفعالية .

طقس الأيام المقبلة

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستقر على الساحل، تتساقط الأمطار الخفيفة بشكل متفرق أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، يستقر الطقس مساءً ويتحول الى قليل الغيوم مع التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ٢٢٠٠ متر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترات الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح أحياناً شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح أحيانًا وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.