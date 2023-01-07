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لبنان

بعد وفاة نجله.. ما حقيقة نقل جورج وسوف إلى المستشفى؟

Lebanon 24
07-01-2023 | 03:07
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نفت وكيلة الفنان جورج وسّوف المحامية مايا مطر، كل الأنباء التي تحدّثت عن نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى بعد حادثة وفاة نجله وديع وسوف، مساء أمس الجمعة، بسبب مضاعفات عملية جراحيّة خضع لها قبل أيام.
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وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، أكدت مطر أنّ كل الأنباء المُتداولة عاريّة من الصّحة جملة وتفصيلاً، وقالت: "نشعرُ بالأسف الشّديد بسبب ما يجري تناقله من شائعات.. الفنان جورج وسوف بخير وبصحّة جيدة وموجود في منزله مع الأصدقاء والمحبين، وطبعاً الحزن كبير والجرح عميق على فراق أعز الناس على قلبه". 
 
ولفتت مطر إلى أنّ "الراحل وديع وسوف خضع قبل 10 أيام لعملية جراحية تكللت بالنجاح"، وأضافت: "قبل يومين، حصلت مُضاعفات صحيّة استدعت نقل وسوف إلى المستشفى.. حتى الآن، لا يمكننا الحديث عما حصل بشكل مُحدّد، فما جرى كان سريعاً جدياً، والموضوع كان قاسياً جداً والكارثة كبيرة". 

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