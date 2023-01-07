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لبنان

افرام من معراب: قدمت خارطة طريق يمكنها ان توصلنا الى تأمين أكثرية في مجلس النواب

Lebanon 24
07-01-2023 | 02:50
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب نعمة افرام، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.


وبعد اللقاء، قال افرام: "تطرقنا الى مواضيع الساعة واهمها الاستحقاق الرئاسي، في ظل ما نشهده من متغيرات في المنطقة تحضنا على الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتوصل الى سلة متكاملة ننطلق عبرها الى زمن جديد في لبنان يمحو اوجاع اللبنانيين الذين يتألمون يوميا".
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وشدد افرام على ان "المسؤولية تقع على عاتقنا في ايجاد المساحة المشتركة والالتقاء حولها"، متمنيا "البدء مع بداية هذا العام بمرحلة البحث عن هذه المساحة".
 
 
وعما اذا كان يحمل في جعبته طرحا جديدا مرتبطا بالملف الرئاسي، قال افرام: "لا يمكن اعتباره في مثابة طرح، ولكنه طريقة عمل وخارطة طريق يمكنها ان توصلنا في الاسابيع المقبلة الى طرح جامع يمكن ان يؤمن أكثرية في مجلس النواب". (الوكالة الوطنية)
 
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