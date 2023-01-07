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لبنان

متعاقدو "الأساسي": كرامة المعلّم ليست للبيع

Lebanon 24
07-01-2023 | 03:32
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ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير التربية عباس الحلبي.
 
 
وقالت في بيان إن "الاساتذة ليسوا هواة اضراب، ولكن كرامة المعلم ليست للبيع". 
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ولفتت الى أن "العام الدراسي الماضي أنقذ بتضحيات الاساتذة وخصوصا المتعاقدين والمستعان بهم حتى اليوم لم يحصلوا على بدل نقل والعقد الكامل للعام الماضي، وفوق 3 الاف استاذ لم تدفع لهم حوافز 90$ واساتذة اصحاب الاجازة المهنية والاجرائي ومستعان بهم حتى اليوم لم تصلهم مستحقات العام الماضي".
 
وأشارت الى ان مضاعفة رواتب القطاع العام 3 مرات وصلت لاساتذة الملاك فقط. (الوكالة الوطنية)
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