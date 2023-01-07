Advertisement

لبنان

القصيفي اتصل بشقيقة الاعلامي غسان باسيل معزياً

Lebanon 24
07-01-2023 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1026615-638086862436650842.jpg
Doc-P-1026615-638086862436650842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نعى رئيس جمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا إيلي مصبونجي، الإعلامي اللبناني غسان باسيل "بعد عطاء طويل في خدمة الإعلام اللبناني والعربي والفرنسي، بكل تفانً ومهنية".
 
 
وقال في بيان: "بغيابه سنفقد زميلًا معطاءً ومثقفًا ومحترفًا في عالم الإعلام المعاصر".

Advertisement
وأضاف: "باسم الصحافيين الأجانب العاملين في فرنسا، أتقدم من أفراد عائلته وعارفيه في لبنان وفرنسا بخالص العزاء".
 
 
وفي هذه المناسبة، اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالإعلامية الزميلة زينة باسيل شمعون، وقدّم لها التعازي باسم مجلس النقابة وباسمه، بفقدها شقيقها الإعلامي غسان باسيل "الذي كان غيابه مفاجئًا لزملائه في فرنسا وفي فرانس ٢٤، بعد مسيرة طويلة من العطاء  في عالم الصحافة المعاصر". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-01-07
04:30 | 2023-01-07
05:00 | 2023-01-07
06:11 | 2023-01-07
06:04 | 2023-01-07
07:45 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website