القصيفي اتصل بشقيقة الاعلامي غسان باسيل معزياً

نعى رئيس جمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا إيلي مصبونجي، الإعلامي اللبناني غسان باسيل "بعد عطاء طويل في خدمة الإعلام اللبناني والعربي والفرنسي، بكل تفانً ومهنية".

وقال في بيان: "بغيابه سنفقد زميلًا معطاءً ومثقفًا ومحترفًا في عالم الإعلام المعاصر".





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وأضاف: "باسم الصحافيين الأجانب العاملين في فرنسا، أتقدم من أفراد عائلته وعارفيه في لبنان وفرنسا بخالص العزاء".

وفي هذه المناسبة، اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالإعلامية الزميلة زينة باسيل شمعون، وقدّم لها التعازي باسم مجلس النقابة وباسمه، بفقدها شقيقها الإعلامي غسان باسيل "الذي كان غيابه مفاجئًا لزملائه في فرنسا وفي فرانس ٢٤، بعد مسيرة طويلة من العطاء في عالم الصحافة المعاصر". (الوكالة الوطنية)