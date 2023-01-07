البعريني: غياب رأس الدولة أفسح المجال أمام الفلتان

رعى النائب وليد البعريني مصالحة بين آل حدارة وآل صوفان والشيخ في ببنين. وتطرق خلال جلسة المصالحة لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشدداً على "ضرورة إتمامها بأسرع وقت ممكن لانتظام العمل المؤسساتي".

Advertisement



واعتبر البعريني أن "غياب رأس الدولة أفسح المجال أمام الفلتان المؤسساتي، ودفع بعض الموظفين للعمل دون حسيب أو رقيب"، لافتاً الى ان "المقبل أصعب، نتيجة الفراغ الرئاسي، ويجب على اللبنانيين التمسك بوحدتهم كي تمر هذه المحنة بسلام".



وقال: "لمست بوادر إيجابية من العائلتين، ويجب أن نساند بعضنا بعضا على الحق"، داعيا الجميع "لعدم التسرع والابتعاد عن المواقف المتشنجة"، آملا أن "تكون المشكلة درسا للجميع في المستقبل، فكلنا أهل وإخوة".