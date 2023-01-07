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لبنان

كمينٌ أمنيّ لـ"المعلومات" في النبطية.. هؤلاء وقعوا بقبضتها

Lebanon 24
07-01-2023 | 05:28
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة طالت منازلاً في مدينة النبطية والمناطق المجاورة. وكثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي دوريّاتها وإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول السرقات، فتمكنت من كشف هويّات وأماكن وجود أفراد العصابة المشتبه بتنفيذها تلك العمليات، والمؤلّفة من:ع. ش. (من مواليد عام 1981، لبناني، وهو الرأس المدبّر) - ح. ج. (من مواليد عام 1995، سوري) - م. ع. (من مواليد عام 2000، سوري)
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بتاريخ 29-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من الشعبة كمينًا محكمًا في مدينة النبطية حيث تمكّنت من توقيف جميع المذكورين، وضبطت بحوزتهم قفّازات وسكينًا.

كذلك ضبطت في منازلهم أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة (قفازات وأقنعة و"قارص حديد" ومنشار ورذاذ الفلفل).

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تنفيذ العديد من عمليات سرقة المنازل في مدينة النبطية وجوارها، وتبيّن أنّ الموقوف الأوّل يقوم بدلالة الآخرَين على المنازل التي غادرها أصحابها لفترة مؤقتة والتي يوجد فيها مبالغ ماليّة، فيقوم الأخيران بتنفيذ السّرقة. وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
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