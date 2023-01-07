تكتل "بعلبك الهرمل": الحوار بين مختلف الأفرقاء هو السبيل

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عقد تكتل "بعلبك الهرمل" النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك برئاسة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور أعضائه، وبحث في مجمل الاوضاع السياسية والخدماتية والمطلبية والإنمائية.وجاء في البيان الصادر عن "التكتل" ان "الاستحقاق الرئاسي بالغ الاهمية لعبور لبنان إلى شاطئ الأمان، وان الحوار بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين هو السبيل إلى انجاز هذا الاستحقاق، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة تعمل على حفظ الاستقرار والسلم الاهلي، وتأمين مصالح اللبنانيين".واضاف: "ندعو الشركاء في الوطن إلى عدم الاستجابة لأي إملاءات خارجية دولية وإقليمية ونؤكد على ضرورة وحدة الصف، واعتبار المصلحة الوطنية أولوية كبرى لتفويت الفرص على أعداء لبنان. وندعو المعنيين في الدولة إلى إيلاء المتطلبات المعيشية وبخاصة الدواء والغذاء الاهتمام المطلوب، والمسارعة إلى الحد من التلاعب بسعر صرف الدولار الذي ينعكس ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميا".وشدد على"ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وضرورة مراقبة أعمال وسياسات مفوضية اللاجئين والجهات المانحة المشتبه بها".كما طالب "المعنيين في الدولة ووزارة الطاقة والمياه بوجوب إخراج لبنان من كارثة العتمة، وضرورة تحسين التغذية العادلة في التيار الكهربائي لجميع المناطق، وبخاصه محافظة بعلبك الهرمل".هذا وأكد "ضرورة استمرار الأجهزة الأمنية المعنية في عملها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ويلفت عناية هذه الأجهزة والقضاء إلى ضرورة التشدد في الملاحقة والمحاسبة، وخصوصا لأولئك الذين يعيثون فسادا وتخريبا وإجراما وإنزال العقاب الرادع بحقهم".