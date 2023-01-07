دراسة تفجر مفاجأة عن "الوضع الأمني" في لبنان.. ماذا كشفت؟

كشفت دراسة جديدة لشركة "الدوليّة للمعلومات" أنّ الشهر الأخير من العام 2022، شهد استمراراً في تحسن المؤشرات الأمنية، إذ جاءت حصيلة العام 2022 إيجابية مقارنة بالعام 2021.

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مع هذا، فقد أوضحت الدراسة أيضاً أنّ جرائم الخطف مقابل فدية سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 50 عملية مقابل 17 في العام 2021، أي أن النسبة ارتفعت بـ194%.

ووفقاً لـ"الدولية للمعلومات"، فإنّ هذه النسبة تعدّ مؤشّراً خطيراً يفسّر بوجود عصابات منظّمة ومسلّحة تقوم بهذه الأعمال الإجرامية المتزايدة بشكل كبير، وأضافت: "مع العلم، فإننا لم نورد إلا عمليات الخطف التي تمّ الإبلاغ عنها للقوى الأمنية، مع إقرارنا بوجود عدة حالات لم يتم إبلاغ القوى الأمنية عنها وقد تم إيجاد حلول بين المخطوف وأهله من جهة، والخاطفين من جهة ثانية".

في المقابل، فقد ذكرت الدراسة أنّ جرائم سرقة السيارات تراجعت بنسبة 23.4%، في حين أن جرائم السرقة انخفضت أيضاً بنسبة 19.7%. أما جرائم القتل فتراجعت بنسبة 13.5%".