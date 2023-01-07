أوّل فيديو لجورج وسوف بعد وفاة نجله.. هكذا ظهر وسط المُعزّين

يشهدُ صالون كنيسة "مار نقولا للروم الارثوذكس" في الأشرفية، توافد المعزّين برحيل وديع وسوف، نجل "سلطان الطرب" جورج وسوف، الذي وافتهُ المنية أمس الجمعة بعد مضاعفات عملية جراحية خضع لها مؤخراً.

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وحضرت إلى صالون الكنيسة حشودٌ كبيرة من الوسط الفني والإعلامي والسياسي وذلك وسط حضور عائلة وسوف والأصدقاء والمُحبيّن.

وكانت وكيلة الفنان وسوف، المحامية مايا مطر، نفت كل الأنباء التي تحدّثت عن نقل "سلطان الطرب" إلى المستشفى بعد حادثة وفاة نجله وديع وسوف، مساء أمس الجمعة، بسبب مضاعفات عملية جراحيّة خضع لها قبل أيام.



وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، أكدت مطر أنّ كل الأنباء المُتداولة عاريّة من الصّحة جملة وتفصيلاً، وقالت: "نشعرُ بالأسف الشّديد بسبب ما يجري تناقله من شائعات.. الفنان جورج وسوف بخير وبصحّة جيدة وموجود في منزله مع الأصدقاء والمحبين، وطبعاً الحزن كبير والجرح عميق على فراق أعز الناس على قلبه".



ولفتت مطر إلى أنّ "الراحل وديع وسوف خضع قبل 10 أيام لعملية جراحية تكللت بالنجاح"، وأضافت: "قبل يومين، حصلت مُضاعفات صحيّة استدعت نقل وسوف إلى المستشفى.. حتى الآن، لا يمكننا الحديث عما حصل بشكل مُحدّد، فما جرى كان سريعاً جدياً، والموضوع كان قاسياً جداً والكارثة كبيرة".