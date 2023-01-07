عون استقبل السفير الايراني وبحث معه الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون سفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني يرافقه القائم بالاعمال حسن خليلي، في زيارة تهنئة بالأعياد جرى خلالها بحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



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