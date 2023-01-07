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لبنان

عون استقبل السفير الايراني وبحث معه الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
07-01-2023 | 06:44
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استقبل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون سفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني يرافقه القائم بالاعمال حسن خليلي، في زيارة تهنئة بالأعياد جرى خلالها بحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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ميشال عون

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