جميل السيّد: "رياض جنّ".. وهذا ما كشفه عن سعر الدولار

الناس بالبلد اليوم من كبيرهم لصغيرهم عم يشتغلوا بفرق الربح بين سعر ال$ بالسوق وسعره بمنصة رياض سلامة،
والمصارف تقول للشركات: اذا معكم لبناني تعوا خدوا $ مقابيلو،
واذا معكم $ بيعوه ب٤٤ الف ليرة وإشتروه من عندنا ب ٣٨ ألف!
ب ٥ إيام إنصرف مليار و١٦٧ الف$ !
رياض جنّ،
وجنّن الناس معو..
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 7, 2023
الناس بالبلد اليوم من كبيرهم لصغيرهم عم يشتغلوا بفرق الربح بين سعر ال$ بالسوق وسعره بمنصة رياض سلامة،
والمصارف تقول للشركات: اذا معكم لبناني تعوا خدوا $ مقابيلو،
واذا معكم $ بيعوه ب٤٤ الف ليرة وإشتروه من عندنا ب ٣٨ ألف!
ب ٥ إيام إنصرف مليار و١٦٧ الف$ !