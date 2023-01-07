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لبنان

جميل السيّد: "رياض جنّ".. وهذا ما كشفه عن سعر الدولار

Lebanon 24
07-01-2023 | 06:55
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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الناس بالبلد اليوم من كبيرهم لصغيرهم عم يشتغلوا بفرق الربح بين سعر ال$ بالسوق وسعره بمنصة رياض سلامة،
والمصارف تقول للشركات: اذا معكم لبناني تعوا خدوا $ مقابيلو، واذا معكم $ بيعوه ب٤٤ الف ليرة وإشتروه من عندنا ب ٣٨ ألف!
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ب ٥ إيام إنصرف مليار و١٦٧ الف$ !
رياض جنّ، وجنّن الناس معو..".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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