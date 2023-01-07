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لبنان

البطريرك الرّاعي يُغادر إلى لندن اليوم

Lebanon 24
07-01-2023 | 07:06
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غادر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم الى لندن في زيارة رعوية كانت مقررة منذ العام 2019، إلا أنّ جائحة كورونا حالت دون اتمامها.
 
ويرافق البطريرك في زيارته التي تستمر حتى السبت المقبل النائب البطريركي العام المطران بولس صياح ومدير البروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غيّاض.
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وسيلتقي البطريرك الراعي خلال زيارته ابناء الجالية وابناء الرعية المارونية، وستكون له لقاءات رسمية مع كل رئيس الحكومة البريطانية وزير الخارجية وعدد من النواب البريطانيين كما سيكون له كلمة في مجلس النواب البريطاني. كذلك، سيلتقي البطريرك الراعي خلال زيارته رؤساء الكنائس الكاثوليكية في لندن.
 
وعند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد بتوقيت لندن (الثالثة والنصف بتوقيت بيروت)، قداس عيد الدنح، على أن يلتقي بعده ابناء الجالية في صالون الكنيسة.
ومساء الاثنين، يلتقي الراعي تباعاً ممثلي الاحزاب اللبنانية في لندن ورؤساء الجمعيات هناك.
 
 
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