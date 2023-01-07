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لبنان

العلية يردّ على حملة طاولته.. ماذا قال؟

Lebanon 24
07-01-2023 | 07:45
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أشار رئيس هيئة الشراء العام  الدكتور جان العلية في بيان الى انه "بعد المؤتمر الصحافي يوم  الاربعاء الماضي الذي اثبتت فيه هيئة الشراء العام مخالفات وزير الطاقة والمياه في موضوع عقود مناقصات الفيول بالحقائق والأرقام والمستندات؛ ما ألحق ضررا اكيدا بالمال العام ؛ يعجز الاعلام عن تتبع المستوى الذي يبلغه كل يوم من مئات الالاف من الدولارات؛ توارى وزراء الطاقة عن الانظار لتشن نخب النهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على شخص رئيس الهيئة تعكس مستوى تعاطيهم مع الشأن العام".
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وتابع العلية: "يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات؛  يبقى تعاطينا مع الجميع من باب قدسية كرامة الانسان؛ وتبقى لغتهم وتعابيرهم تعريفا ذاتيا عن رواد هذا النهج وأعلامه لمن لا يعرفهم بعد".
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