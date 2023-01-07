انفجار لغم أرضي في الجنوب.. والضحيّة مُزارع!

أصيب مزارع لبناني بجروح مختلفة نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة وادي سوادى في بلدة عيتا الشعب الحدوديّة.

وعلى الفور، نُقل المصاب إلى أحدِ مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.