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لبنان

انفجار لغم أرضي في الجنوب.. والضحيّة مُزارع!

Lebanon 24
07-01-2023 | 07:57
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أصيب مزارع لبناني بجروح مختلفة نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة وادي سوادى في بلدة عيتا الشعب الحدوديّة. 
وعلى الفور، نُقل المصاب إلى أحدِ مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
 
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